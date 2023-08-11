«أبوظبي للزوارق» جاهز لتحدي المونديال

المصدر: كالبيديا (ليتوانيا) - البيان

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يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة رحلته، من خلال المشاركة في الجولة الأولى، والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والتي تقام في مدينة كلابيديا في ليتوانيا، ابتداء من اليوم وتختتم بعد غد.

ويتطلع فريق أبوظبي الفائز بلقب البطولة 3 مرات سابقة إلى المنافسة القوية على لقب البطولة، منذ الجولة الافتتاحية، التي تشهد مشاركة 20 زورقاً.

وكشف الإيطالي جيدو كابليني مدرب فريق أبوظبي عن الخطة الفنية للفريق في المشاركة، عبر هذه الجولة، حيث يشارك راشد القمزي على زورق جديد، في حين يدخل المتسابق منصور المنصوري بزورق القمزي، الذي شارك به الموسم الماضي.

وقال كابليني: «قمنا بتجربة الزورق الجديد قبل القدوم إلى ليتوانيا،عبر معسكر خاص في إيطاليا، وسيكون هناك تجارب اختيارية قبل انطلاق السباق الخاص بأفضل زمن، حيث ستكون الفرصة متاحة للقمزي وللمنصوري، لتجربة الزوارق بشكل أفضل، والوصول إلى المراوح والإعدادات المناسبة من أجل السباق».

وشدد جيدو كابليني، والذي حصد مع فريق أبوظبي منذ توليه مسؤولية تدريبه أكثر من 16 بطولة منذ 2014 على أن هدف المشاركة الأساسي في البطولة هذا الموسم هو المنافسة على اللقب، ومن خلال كلا المتسابقين، وقال: «نعول كثيراً على خبرة راشد القمزي في هذه المسابقة خصوصاً أنه حقق اللقب 3 مرات، بالإضافة إلى مستوى وموهبة المنصوري، الذي قدم موسماً استثنائياً في العام الماضي، ونافس وبقوة على لقب البطولة، ولو لم يتعرض لبعض الأعطال في معظم سباقات الموسم الماضي لكان في موقف أفضل».

وأكد جيدو كابليني أن مستوى المشاركين هذا الموسم قوي مع إعداد وتجهيز كل الفرق من أجل المشاركة، وسيكون هناك مستويات قوية ستتضح أكثر مع الجولة الأولى وقال: «الجميع مستعد وجاهز للمنافسة، وسنعرف بشكل أفضل قدرات كل الفرق مع نهاية سباقات هذه المرحلة».

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة.

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