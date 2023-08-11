ختام ناجح لـ«دبا لمصارعة الذراعين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح بطولة دبا لمصارعة الذراعين والتي نظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي.

وكرم رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة مصارعة الذراعين فيصل الغيص الزعابي الفائزين الأوائل.

وفي بطولة المواطنين وفي وزن 80 كيلوغراماً فاز أحمد صالح الشحي بالمركز الأول، وفي وزن 90 كيلوغراماً حل أولاً إبراهيم الشحي وفي الوزن المفتوح فاز بالمركز الأول محمد معلم. وفي نتائج البطولة المفتوحة في وزن 90 كيلوغراماً فاز المصري محمد صلاح بالمركز الأول.

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