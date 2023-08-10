فريق أبوظبي للزوارق السريعة يبدأ غداً مشاركته في بطولة العالم

المصدر: وام

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يدشن فريق أبوظبي للزوارق السريعة غداً الجمعة، مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق "فورمولا-2" بمدينة كالبيديا في ليتوانيا، فيما تختتم فعاليات هذه الجولة بالسباق الرئيسي الأحد.

ويتطلع فريق أبوظبي الفائز بلقب البطولة 3 مرات سابقة، إلى المنافسة القوية على لقب البطولة منذ الجولة الافتتاحية، التي تشهد مشاركة 20 زورقاً.

وتجرى غداً عمليات الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، ثم يقام سباق أفضل زمن بعد غدٍ السبت، فيما يشهد الأحد المقبل السباق الرئيسي وختام البطولة.

وأعلن الإيطالي جيدو كابليني مدرب فريق أبوظبي الخطة الفنية للفريق في هذه الجولة، بمشاركة راشد القمزي على زورق جديد، فيما يخوض منصور المنصوري السباق بزورق القمزي.

وأوضح كابليني: "قمنا بتجربة الزورق الجديد قبل وصولنا إلى ليتوانيا عبر معسكر خاص في إيطاليا وتجهيزه بشكل كامل، وستكون هناك تجارب اختيارية قبل انطلاق سباق أفضل زمن".

وأكد كابليني أن هدف المشاركة الأساسي في البطولة هذا الموسم هو المنافسة على اللقب، حيث يعتمد الفريق كثيراً على خبرة القمزي خاصة وأنه حقق اللقب 3 مرات سابقا، بالإضافة لمستوى وموهبة المنصوري الذي قدم موسما استثنائياً العام الماضي، ونافس بقوة على لقب البطولة لكن زورقه تعرض لبعض الأعطال.

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