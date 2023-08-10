سلة الشارقة تتعاقد مع الأمريكي ديفون سكوت

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تعاقد نادي الشارقة مع المحترف الأمريكي ديفون هنري سكوت، صاحب الـ 29 عاماً، لينضم لمحترفي فريق كرة السلة في الموسم الجديد، وتم التعاقد بحضور عدنان الخيال عضو الألعاب الجماعية مشرف اللعبة.

ويعتبر سكوت من اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعبة حيث بدأ مسيرته الممتدة أكثر من 12 عاماً، من الدوري الكندي، وبعدها تنقل بين دوريات عدة، حيث لعب في القارة الصفراء مرتين، في كوريا الجنوبية، ثم رحل إلى الدوري الفلبيني وكانت آخر محطاته الدوري الإيطالي.

وأفاد عدنان الخيال، أن اللاعب تم اختياره بعناية، ويمتلك إمكانيات كبيرة وخصائص تتناسب مع أسلوب لعب النادي، بالإضافة إلى خبرته وخوضه تجارب في مدارس متعددة للعبة، ذاكراً أن اللاعب لعب في دوريات قوية تتمتع بالتنافسية الكبيرة، مؤكداً أنه سيشكل إضافة للفريق.

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