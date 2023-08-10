42 ذهبية لشرطة أبوظبي في «الألعاب العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها الناجحة والمتميزة في بطولة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينبيغ الكندية محققة إنجازات فريدة على المستوى الدولي، حيث حصدت 42 ميدالية ذهبية و31 ميدالية فضية و26 ميدالية برونزية.

وهنأ العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية فرق شرطة أبوظبي على تحقيق الإنجاز المتميز، موضحاً أنه ثمرة للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، وتوجيهات قائد عام شرطة أبوظبي، بالرهان على العنصر البشري المتميز للمؤسسة الشرطية، ما أسهم في رفع الروح المعنوية العالية، وتحفيز الرياضيين بأن يكونوا أكثر حماساً وتطلعاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، والأرقام على مستوى البطولات المحلية والدولية.

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، بتطوير المنظومة الرياضية، وحرص الرياضيين والتزامهم بالتدريبات البدنية من أجل المحافظة على التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهنأ فرق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي.

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