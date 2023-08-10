51 وزناً في «الإمارات لبناء الأجسام»

المصدر: (فائز بجبوج – دبي)

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ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بعد غدٍ بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك في قاعة «البيت متوحد» في أم القيوين، وتشمل البطولة 51 وزناً للشباب والرجال والماسترز، وتهدف البطولة إلى تسليط الضوء على اللاعبين الموهوبين تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية والمشاركة بهم في البطولات الدولية المقبلة.

ووجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن يكون الدخول مجانياً للجمهور دعماً لهم للحضور لتشجيع اللاعبين، وتقدم الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين المساهمة بإخراج البطولة بأفضل المستويات الفنية متمنياً لجميع اللاعبين تقديم أفضل المستويات الفنية وبما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصاً جيدة لانتخاب اللاعبين وضمهم للمنتخب الوطني. .

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