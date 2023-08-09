الإماراتي أحمد الحمادي رئيسا لحكام بطولة أوروبا للقدرة

المصدر: وام

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اعتمدت اللجان المختصة ببطولة أوروبا للقدرة والتحمل، اختيار الحكم الإماراتي الدولي أحمد علي الحمادي رئيسا للحكام في البطولة، المقررة بهولندا في 7 سبتمبر المقبل.

ويمثل تعيين الحمادي في هذا المنصب، إنجازا غير مسبوق حيث أصبح أول عربي وخليجي وآسيوي يتقلد هذا المنصب، وذلك لكفاءته العالية، والثقة التي يتمتع بها أبناء الإمارات في كافة المجالات ومنها رياضة القدرة.

وتقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بخالص التهاني للحمادي على هذا الإنجاز الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير رياضة القدرة والتحمل في الدولة وخارجها من خلال الخبرة التي يتمتع بها الحمادي.

وقال الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد: بفضل دعم القيادة الرشيدة وصلنا إلى تلك النجاحات عبر المشاركات العالمية، بما يؤكد وضع الإمارات بصمة مؤثرة في رياضة الفروسية، عبر المشاركة في الفعاليات والأحداث الرياضية محلياً وعالمياً، لتعزيز سمعتها العالمية ومكانتها المرموقة التي استحقتها بجدارة.

وأكد الحمادي، أن التعيين بمثابة تكليف وفرصة مميزة لمواصلة رفع إسم الإمارات عالياً في محافل سباقات القدرة والتحمل، مشيرا إلى أنه سيعمل على توظيف خبرته الطويلة في هذا المجال لتقديم أفضل أداء للتحكيم في بطولة أوروبا التي تعد من البطولات الكبرى.

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