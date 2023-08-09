منتخب الناشئين للفنون القتالية نموذج واعد لإنجازات مستقبلية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن فوز المنتخب الوطني بالمركز الرابع في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين متقدماً خمسة مراكز عن الترتيب الذي كان قد أحرزه العام الماضي.

وسجل المنتخب حضوراً لافتاً وأداءً مميزاً في نسخة العام الجاري، بما يعكس تطور اللعبة في الإمارات.

وبرغم أن الفنون القتالية المختلطة من الرياضات الجديدة نسبياً في دولة الإمارات إلا أن المنتخب الوطني كان بين أبرز المنافسين، وفاز بـ 4 ميداليات خلال مشاركته الأولى في بطولة العالم 2022، ليواصل بعد ذلك مسيرة الانتصارات ويثري سجلّه بـ 12 ميدالية في عام 2023. وجاءت جميع الميداليات في الفئات «ج» للمرحلة السنية 12 - 13 عاماً، و«ب» للمرحلة السنية 14 - 15 عاماً، و «أ» للمرحلة السنية 16 - 17 عاماً، ما يسلط الضوء على المهارات والإمكانات الاستثنائية التي تحظى بها المواهب المحلية.

وحصدت دولة الإمارات الميداليات الذهبية بفضل أبطالها فهد الحمادي في الفئة «أ» بوزن 70.3 كجم؛ وغلا الحمادي في الفئة «ب» بوزن 40 كجم؛ وزمزم الحمادي في الفئة «ب» بوزن 52 كجم؛ وسيف البلوشي في الفئة «ج» بوزن 40 كجم.

دور جوهري

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، ما لعب دوراً جوهرياً في النجاح الكبير الذي حققته البطولة.

وساهم في تقديم حدث استثنائي تابعه ملايين المشاهدين من عشاق الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو حول العالم عبر مختلف وسائل الإعلام لمتابعة مجريات النزالات والاستمتاع بالأداء اللافت للمواهب الواعدة. وتأتي إشادة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عبر الموقع الرسمي وفي مختلف المناسبات والمحافل، لتؤكد الشراكة الوثيقة بين أبوظبي والاتحاد الدولي، وترسخ المكانة المهمة لأبوظبي كعاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة».

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