1600 لاعب ولاعبة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تقام فعاليات النسخة الـ29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، من 14 إلى 25 أغسطس الجاري.

وتجرى منافسات المهرجان عبر 14 بطولة مختلفة، طبقاً للمستويات والفئات السنية للمشاركين، يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين أكثر من 1600 لاعب ولاعبة من 67 جنسية.

ويشارك في النسخة المرتقبة، المصنف الأول، الهندي دي جوكيش، ومواطنه أرجون إريجايسي بطل النسخة 28، والمصنف الثالث فيلاديسلاف أرتيموف من روسيا، وبطل الإمارات سالم عبد الرحمن.

كما يشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات في كل الفئات السنية من الجنسين، يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني، الفائز ببطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال، وبطولة كأس رئيس الدولة.

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وأكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن المهرجان من أهم الأحداث الرياضية على خريطة الشطرنج الدولية، ويدخل عامه الـ29، بعدما تصدر اهتمام معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لريادة الإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل الممارسات العالمية.

وقال: «ما شهدناه من إقبال كبير على المشاركة في المهرجان من لاعبي الصف الأول في العالم هذا العام يجعلنا على قناعة بأننا في المسار الصحيح».

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدني أن أنتهز الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات.. نجدد دعمنا لهذا الحدث السنوي المهم والبارز، وفخورون بقيمته العالمية الكبيرة، حيث أصبح محط أنظار اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم».

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