تحدي سبينس دبي للدراجات.. الجولة التحضيرية الأولى 1 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن منظمو تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي تقام فعالياته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن عودة الحدث الذي يعد أحد أبرز سباقات الدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجتذب بانتظام الآلاف من الدراجين من جميع أنحاء العالم، حيث شهد موسم 2023 مشاركة قياسية بحضور أكثر من 2200 دراج.

ويحتفي الحدث السنوي بإطلاق نسخته الرابعة عشرة فاتحاً باب التسجيل في فعاليات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، فيما تقام منافسات السباق الرئيسي يوم الأحد 25 فبراير 2024. ويشهد الحدث في موسمه المرتقب منافسة متجددة بمسافة تبلغ 92 كيلومتراً على طرقات دبي، فيما يعيد تأكيد مكانته للعام الثالث على التوالي باعتباره أحد السباقات المؤهلة للنهائيات العالمية لبطولة غران فوندو، إذ يتأهل أفضل 20% من المشاركين في كل من الفئات العمرية لخوض السباق النهائي الذي تقام فعالياته لهذا الموسم في مدينة ألبورغ بالدنمارك في سبتمبر 2024.

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وأعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل في مسابقة صيدليات أستر BIG 5 المكونة من أربع جولات تحضيرية للسباق الرئيسي تنطلق الأولى منها في الأول من أكتوبر المقبل، ويتلقى متصدرو السباق في كل فئة من فئات الرجال والسيدات القميص الأصفر أو الأزرق الذي يشير إلى مكانتهم باعتبارهم الفائزين في مسابقة الجولات التحضيرية. وقال واريك جيرد، مدير عام التسويق لمجموعة سبينس: «نحن سعداء وفخورون بالإعلان عن عودة تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بعد أن شهد موسم 2023 رقماً قياسياً بعدد المشاركين الذين زاد عددهم على 2200 دراج، إننا نتطلع قدماً لتنظيم حدث استثنائي وتقديم الدعم لهواة رياضة الدراجات الهوائية من كل أنحاء العالم ومشاركتهم هذه الرحلة. وبجانب شركائنا، فإننا متشوقون لموسم جديد ومتميز نحقق فيه المزيد النجاحات والإنجازات».

عودة

وتشهد النسخة الرابعة عشرة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية أيضاً عودة سباق توتال إنرجيز آوت رايد، بالإضافة إلى جولة الدراجين الصغار، وهما حدثان يتمتعان بشعبية واسعة ويفتحان الفرصة أمام الدراجين من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في فعاليات الحدث الرئيسي الذي يقام في فبراير 2024. تتيح جولة الدراجين الصغار للمشاركين اليافعين فرصة رائعة للاستمتاع برياضة الدراجات الهوائية في إطار عائلي حافل بالمتعة والترفيه بعيداً عن أجواء المنافسة، فيما يقدم سباق توتال إنرجيز آوت رايد مساراً أقصر يتيح للعائلات والمبتدئين الانضمام إلى السباق.

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