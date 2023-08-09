موسم اتحاد الإمارات للصقور ينطلق 8 نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف اتحاد الإمارات للصقور عن روزنامة الموسم الجديد المعتمدة والتي تتضمن جميع فعالياته ومسابقاته في إطار استدامة الأحداث والبطولات المرتبطة برياضة الصقور التراثية عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بأهمية المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاتحاد وأهدافه التي ترسخ الموروث الوطني.

روزنامة

وتضمنت الروزنامة للموسم الرياضي 2023 - 2024 بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 300 متر والتي تستهل مسيرة الاتحاد؛ إذ تقام خلال الفترة (8 ـ 11) نوفمبر المقبل، تليها بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر والتي ينظمها الاتحاد خلال الفترة (22 ـ 25) من الشهر ذاته، فيما تقام بطولة كأس الاتحاد لسباقات الصقور بالتلواح ما بين الفترة (6 ـ 13) ديسمبر المقبل. وتنطلق أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور بالتلواح للعام الثالث على التوالي في الـ17 من فبراير من العام المقبل.

مبادرة

وأوضح راشد بن مرخان أمين عام اتحاد الإمارات للصقور أن الأجندة الزمنية للبطولات تلخص حجم الجهود المبذولة في السعي نحو الارتقاء بمستوى هذه الرياضة العريقة التي تواكب جميع التطورات والتحديثات المستمرة مع التمسك بملامح ممارستها في صورتها الأولية.

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