سالم عبد الرحمن يحقق إنجازاً تاريخياً في مونديال الشطرنج

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بطل منتخبنا الوطني للشطرنج غداً مواجهة كبيرة أمام بطل إيطاليا الأستاذ الدولي الكبير فوكاتورو دانيل في دور الـ16 لبطولة كأس العالم، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان.

وحقق بطل الإمارات إنجازاً تاريخياً بتأهله لدور الـ16، بالفوز على الأستاذ الدولي الإيراني دانشفار بارديا، في مواجهة قوية أظهر خلالها قدرات ذهنية عالية، ليتابع نتائجه الجيدة في البطولة.

وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وجود خطة لدى الاتحاد لإعداد البطل الإماراتي سالم عبد الرحمن ببرامج متكاملة للمنافسة على كأس العالم خلال عامين، ووصف تأهل بطل الإمارات لدور الـ16، بأنه يتوّج الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد المنبثقة من الخطط المستقبلية للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية في إعداد الأبطال في جميع المجالات الرياضية للتنافسية العالمية.

وأوضح أن التألق والتميز لهذا اللاعب، الذي أجاد أيضا خلال الدورة العربية في الجزائر، وحصل على ذهبيتي الفردي للشطرنج السريع والخاطف، وذهبية الفرق، هو ثمرة الجهود الكبيرة في إعداده بالمعسكر الذي سبق مشاركته في البطولة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأثنى تريم مطر تريم على المشاركة الإيجابية لأستاذة الاتحاد الدولي وافية درويش المعمري، كأول امرأة إماراتية تشارك في البطولة، برغم خروجها من الدور الأول، متمنياً لها التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز