سلة شباب الأهلي تشارك في النسخة الثانية لدوري السوبر لغرب آسيا

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تُجرى في السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات في العاصمة اللبنانية بيروت قرعة بطولة السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة، والتي يشارك فيها الفريق الأول لكرة السلة بنادي شباب الأهلي بطل الدوري موسم 2022 -2023، والتي تنطلق منافساتها في منتصف شهر أكتوبر 2023.

وكان شباب الأهلي قد استضاف FINAL 8 الموسم المنصرم، ويعد دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج،

وستقام بنظام مجموعتين، بحيث تلعب مجموعة فرق دول الخليج العربي مع بعضها البعض بنظام الذهاب والإياب، والثانية لدول غرب آسيا.

ويشارك في النسخة الثانية بجانب شباب الأهلي فرق الرياضي ودينامو من لبنان والكويت وكاظمة من الكويت والمنامة المحرق من البحرين والأهلي السعودي والريان والشمال من قطر وجورجان الإيراني، والنفط العراقي، والأهلي الأردني، والوحدة والاتحاد من سوريا، والنادي الأرثوذكسي- بيت ساحور من فلسطين.

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