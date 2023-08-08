اكتمال تحضيرات «عربية المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الاتحاد العربي للمواي تاي عن اكتمال التحضيرات التنظيمية للبطولة العربية للمواي تاي للشباب، التي ستقام في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الفترة 23-26 أغسطس 2023، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 15 دولة عربية، ضمن خططه وبرامجه المتواصلة لدعم وتطوير مسيرة اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية، وتهيئة كل سبل النجاحات لرياضيي المواي تاي العرب.

وأكد الاتحاد العربي أن جميع التجهيزات لاحتضان الحدث اكتملت، بالتعاون مع الاتحاد الليبي للمواي تاي، الذي قدم مجهودات كبيرة، وسخر جميع الإمكانات، من أجل تحقيق الاستضافة الناجحة لمنافسات البطولة، التي ستشهد مشاركة 15 دولة عربية .

وقال محمد الزروق الشريف نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «فخورون باستضافة البطولة العربية للمواي تاي للشباب، ونتقدم بالشكر للإمارات لدعمها تطور وارتقاء اللعبة للمصاف العالمي، مثمنين ثقة الاتحاد العربي للمواي تاي ومنحهم ليبيا حق استضافة البطولة، التي تأتي ضمن رؤية وتخطيط الاتحاد العربي، لتقديم سبل النجاح وتهيئة كل المنتخبات العربية الشبابية، وتقديم جميع الفرص المناسبة لها قبل المشاركة في البطولة العالمية للشباب، التي ستقام في تركيا نهاية سبتمبر المقبل».

وأضاف: «يطيب لي أن أتقدم ونيابة عن بلدي ليبيا بجزيل الشكر والامتنان لعبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، لدعمه خطط تطوير المواي تاي في الوطن العربي، واهتمامه الكبير بتقديم جميع البرامج والمبادرات الهادفة، للارتقاء بواقع اللعبة وتحقيق طموحات اللاعبين وكل رياضيي المواي تاي، كما نؤكد لكم أن بلدكم الثاني ليبيا فخور باستضافة الحدث ويرحب بكل الوفود العربية الشقيقة المشاركة في منافساته، ونتمنى لهم طيب الإقامة».

وتابع: «إن الاتحاد الليبي وبالتعاون المستمر مع الاتحاد العربي أكمل كل التحضيرات التنظيمية، في ظل العمل الدؤوب والمتابعة المشتركة مع الأخ طارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي».

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