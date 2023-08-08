«الجودو» يتصدر العرب في «بودابست»

المصدر: بودابست - وام

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اختتم منتخبنا للجودو مشاركته في بطولة «الماستر الكبرى» للجودو، التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، وشهدت تتويج اليابان باللقب، وحلت فرنسا ثانية، وجورجياً ثالثة.

وحقق منتخب الجودو المركز الأول عربياً، والـ21 على مستوى البطولة، وشهدت منافسات الوزن الثقيل فوز عمر معروف لاعب المنتخب في تصفيات وزن فوق 100 كجم، على بطل أذربيجان شانجي كوكوري، ثم خسر من حامل اللقب الفنلندي مارتي بومالنين قبل مرحلة المجموعات.

ولم يشارك اللاعب ظفار كوسوف في منافسات وزن تحت 100 كجم بقرار طبيب المنتخب، بسبب آلام في «الركبة»، حيث قرر الجهاز الفني منحه راحة وعدم مشاركته، حتى يعود للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، والمقررة في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بصدارة المنتخب للجودو العربي، واقترابه من التأهل لأولمبياد باريس 2024، في ضوء حصيلة النقاط التي جمعها، وأكد مواصلة برنامج المشاركات في بطولة جائزة «زغرب الكبرى»، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 18 إلى 20 أغسطس الحالي.

وحث اللاعبين على التركيز، والاستفادة من المشاركات المقبلة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو اعتباراً من «بطولة زغرب»، التي تشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 86 دولة، من بينها 8 دول عربية، وتأتي ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أبوظبي «غراند سلام» في أكتوبر المقبل.

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