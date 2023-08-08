عبد الله الشرقي يتوج أبطال «تحدي دبا»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدداً من الفائزين الأوائل في بطولة تحدي دبا لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، وتضمنت 24 فئة تنافسية في بناء الأجسام والفيزيك، بحضور علي بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المري أمين الاتحاد، والعقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، وسالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من القيادات الرياضية في بناء الأجسام.

شهدت البطولة مشاركة 300 مشارك في بناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومستويات فنية عالية، إذ تعد بطولة دبا إحدى أفضل البطولات، التي تنظم في الدولة.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بالمستويات البدنية والفنية للمشاركين، معرباً عن سعادته للجهود التنظيمية المميزة والنقلة النوعية، التي أصبحت عليها البطولة بالرغم من كونها من البطولات الحديثة، لكنها تميزت بسرعة، مؤكداً أن هذا العمل ناجح، ويخدم تطور اللعبة على المستوى الدولي.

بدوره ثمن سالم الصريدي رعاية مجلس دبي الرياضي، واتحاد بناء الأجسام، وبارك للاعبين الفائزين في البطولة، متمنياً لهم المزيد من النجاح، لا سيما أن المكاسب الإيجابية في الحدث عديدة، وسيتم العمل عليها للمستقبل.

وفي نتائج البطولة فاز الإيراني يزدي وترابي بلقب بطل الأبطال لفئة كلاسيك بناء الأجسام.

وفي أبرز الإنجازات فاز المصري سامح عبد الملاك بذهبية وزن 100 كيلو غرام للماستر، ونال الإماراتي محمد علي فضية 80 كيلو غراماً.

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