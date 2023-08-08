1000 لاعب ولاعبة يشاركون في بارالمبية آسيا للشباب

المصدر: دبي - البيان

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وقع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عبر تقنية الاتصال المرئي عقد استضافة أوزبكستان للألعاب البارالمبية للشباب لأصحاب الهمم «طشقند 2025» وهى أول دورة تقام في وسط القارة الآسيوية بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 45 دولة يتنافسون في 11 لعبة وهى أرقام قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين والألعاب.

وحضر مراسم التوقيع أيكراموف أدهم وزير الشباب والرياضة الأوزبكي ومختارخون رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية وطارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

وأوضح ماجد العصيمي أن«طشقند 2025» هي الدورة البارالمبية الأولى للشباب التي تقام في وسط آسيا حيث ستستضيف العاصمة الأوزبكية في العام نفسه الألعاب الآسيوية الأولمبية.

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