أحمد بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية حتى 2024 بعد حسم سموه لمقعد الرئيس، وذلك قبل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها في الـ22 من الشهر الجاري، فيما تم الإعلان عن أسماء المترشحين من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لمجلس الإدارة وهم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي.

جانب من المؤتمر الصحافي | البيان



وأعلنت اللجنة الانتخابية عن القائمة النهائية للمرشحين لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث بلغ عدد الاتحادات الأولمبية التي تقدمت بطلبات الترشح 16 اتحاداً من أصل 24 اتحاداً، تقدم منها 14 مرشحاً لمقعد عضو مجلس الإدارة، تأهل منهم 10 مرشحين، فيما بلغ عدد المرشحات على مقعد العنصر النسائي للفئة ذاتها 4 مرشحات، تأهل منهن 3، كما تقدم اتحادان بطلبات الترشح من الاتحادات غير الأولمبية من أصل 9 اتحادات، منها طلب ترشح على عضوية مجلس الإدارة، وطلبان لمقعد المرأة، حيث ثبُت عدم أهلية المترشحين من الاتحادات غير الأولمبية لشغل منصب عضو مجلس إدارة يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية، إضافة إلى 4 مرشحين من رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية أمس بمقر اللجنة الأولمبية بدبي، برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكل من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام.



مبادئ رئيسة



واستهل المستشار عمر محمد ميران كلمته في المؤتمر الصحافي، مؤكداً مضي اللجنة الانتخابية في تنفيذ المبادئ الرئيسة لعملها، التي تتضمن الاستقلالية والشفافية في الإجراءات لانتخابية، والحيادية، والابتكار، مشيراً إلى أنه مع اقتراب إجراء العملية الانتخابية تتضاعف المسؤولية على جميع أعضاء اللجنة لإتمامها بأفضل صورة ممكنة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الرياضة الإماراتية.



قائمة نهائية



وكشف ميران عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تضمنت 17 مرشحاً منهم 10 لمقاعد الاتحادات الأولمبية وهم أحمد عبدالملك أهلي من اتحاد التنس، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، وعبدالعزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، وعبدالله السيد الهاشمي من اتحاد الجولف، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد كرة الطاولة، وناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى، ومنصور جمعة بوعصيبة من اتحاد الدراجات، فيما تضمن مقعد المرأة 3 مرشحات هن أنيسة عمر الشدادي من اتحاد كرة اليد، وفوزية محمد فريدون من اتحاد الإمارات للرجبي، وخلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات.



وأوضح ميران أنه ووفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية يتم انتخاب 17 عضواً وهم، الرئيس الذي تم حسم مقعده بالفعل، و10 أعضاء من بينهم 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، حيث سيتم فتح باب الانتخابات في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية استناداً على ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة، بأنه «في حالة شغر منصب أو أكثر من منصب من أعضاء مجلس الإدارة، يجرى انتخاب في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية وفي جميع الأحوال يتم شغل المناصب الشاغرة حتى عضوية فترة مجلس الإدارة المتبقية»، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية المترشحين.



لجنة الرياضيين



كما يتم انتخاب ممثلة واحدة «فئة المرأة»، وممثل واحد أو ممثلة واحدة للرياضيين «ينتخبه/ ينتخبها» لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية المنشأة وفقاً لإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية، وما لا يزيد على أربعة أعضاء «بما في ذلك امرأتان على الأقل» تنتخبهم الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.



ولفت ميران إلى أن اللجنة تأكدت من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات عقب استلامها على مدار الفترة المحددة لاستلام وقبل غلق باب الترشح، مشيراً إلى استكمال جميع المراحل التي تسبق العملية الانتخابية ومنها تطبيق موعد الصمت الانتخابي الذي يتم تفعيله قبل موعد الانتخابات بـ48 ساعة، ومن ثم الإعلان عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل في الـ22 من أغسطس.



وأفاد رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية بأنه سيتم إعلام المعنيين بقـرارات اللجنـة فـور صدورهـا بواسـطة الأمانة العامـة علـى عناوينهـم المثبتـة فـي وثائـق اللجنة الأولمبية الوطنية، مرفقـاً بها صورة رسمية من القرار وذلك وفقاً للائحة الإجراءات الانتخابية.

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