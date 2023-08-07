جودو وتايكواندو «الشارقة للدفاع عن النفس» تستعد في مصر

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن لاعبو فريقي الجودو والتايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكريهما التدريبيين المقامين في مصر وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولات الموسم المقبل وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وضمن توجهات مجلس إدارة النادي على مواصلة العمل بأفضل المواصفات الرياضية المتطورة على مستوى العالم.



وتضم بعثتا الجودو والتايكواندو عدداً من اللاعبين الموهوبين والذين ينتظرهم مستقبل طموح، كما يتضمن المعسكر الحالي إجراء تدريبات بدنية ومثلها فنية إضافة إلى خوض مواجهات رياضية مع لاعبي الفرق المصرية والأخرى التي تقيم معسكراتها في مصر.



وتتألف البعثتان من 24 فرداً ما بين لاعب ومدرب وإداري بإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي وسكرتير التايكواندو أسامة الرديني وسكرتير الجودو طه عبد الستار.



وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس تتمتع رياضات الدفاع عن النفس في مصر بمكانة فنية عالمية وخبرة دولية بارزة ساهمت بنيل الميداليات على المستويين الأولمبي والدولي ، لذلك تم اختيار إقامة المعسكر في مصر مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توفير فرص تدريبية جديدة للاعبين وللتعرف على لاعبي المدارس المتطورة في مجال رياضات الدفاع عن النفس ، والتواصل معهم وإجراء اللقاءات الرياضية معهم بهدف تطوير المستويات والارتقاء بها والاستفادة المتبادلة ،لاكتساب مهارات وخبرات جديدة.



وأوضح العويس، أن من فوائد هذه المعسكرات تأمين التعارف بين الرياضيين مما ينعكس إيجاباً على الروح الرياضية العالية، لما لذلك من أهمية في تطوير المردود الفني العالي، مثمناً التعاون مع نادي هيليوبوليس الشروق المصري أثناء معسكر فريق الجودو ومتابعة المدير الفني للجودو بالنادي الكابتن أحمد عبد السلام ورئيسة لجنة الجودو بالنادي مي الشناوي.



ويرافق لاعبو الجودو المدير الفني للجودو إسلام عبد الفتاح بينما يرافق لاعبو التايكواندو المدير الفني الدكتور علي علوي، وفي سياق متصل تابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكواندو تدريبات الفريق وأشادوا بالمستويات الفنية للاعبين بحضور مصطفى زكي المدير الفني للنادي.

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