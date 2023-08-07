"الجودو" يتصدر المنتخبات العربية في بطولة "الماستر الكبرى" بالمجر

المصدر: البيان

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اختتم منتخبنا للجودو مشاركته في بطولة "الماستر الكبرى" للجودو التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، وشهدت تتويج اليابان باللقب، وحلت فرنسا ثانياً وجورجياً ثالثاً.

وحقق منتخب الجودو المركز الأول عربيا والـ 21 على مستوى البطولة، وشهدت منافسات الوزن الثقيل فوز عمر معروف لاعب المنتخب في تصفيات وزن فوق 100 كجم، على بطل أذربيجان شانجي كوكوري، ثم خسر من حامل اللقب الفنلندي مارتي بومالنين قبل مرحلة المجموعات.

ولم يشارك اللاعب ظفار كوسوف في منافسات وزن تحت 100 كجم بقرار طبيب المنتخب، بسبب آلام في "الركبة"، حيث قرر الجهاز الفني منحه راحة وعدم مشاركته، حتى يعود للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، والمقررة في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بصدارة المنتخب للجودو العربي، واقترابه من التأهل لأولمبياد باريس 2024، في ضوء حصيلة النقاط التي جمعها، وأكد مواصلة برنامج المشاركات في بطولة جائزة "زغرب الكبرى"، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 18 إلى 20 أغسطس الحالي.

وحث سعادته اللعبين على التركيز والاستفادة من المشاركات القادمة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو اعتباراً من "بطولة زغرب"، التي تشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 86 دولة من بينها 8 دول عربية، وتأتي ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أبوظبي "جراند سلام" في أكتوبر المقبل.

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