منتخبنا للسلة يتألق ويكسب «الأولمبي الإندونيسي» بفارق 12 نقطة

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزاً كبيراً على الأولمبي الإندونيسي بنتيجة 86 - 74 في ختام مبارياته بالدورة الدولية التي استضافتها إندونيسيا بمشاركة أربعة منتخبات، واستفاد نجوم الإمارات من الدرس السابق عندما خسروا في الشوط الأخير أمام المنتخب الإندونيسي الأول بعدما كانت كفتهم هي الأرجح طوال الأشواط الثلاثة الأولى، حيث تألق منتخب الإمارات في الشوط الأخير أمام الأولمبي سواء من خارج القوس أو تحت السلة واستطاع أن يحول خسارته بفارق نقطة واحدة في نهاية الربع الثالث إلى الفوز بفارق 12 نقطة، كانت الكلمة الأولى في الربع الأول للمنتخب الإماراتي الذي أنهاه لصالحه 20 - 16 لكن الأداء تراجع في الربع الثاني نتيجة للأخطاء المتكررة والتسرع من خارج القوس ما أتاح الفرصة لأصحاب الأرض وفرضوا سيطرتهم والتقدم بفارق 13 نقطة قبل نهاية الشوط إلى أن تمكن منتخبنا بتقليل الفارق إلى 8 نقاط «32 - 40» مع نهاية النصف الأول من المباراة، وكان الربع الثالث سجالاً بين الطرفين وانتهى بتقدم الأولمبي الإندونيسي 59 - 58 إلى أن فرض منتخبنا إيقاعه بفضل تألق قيس عمر هداف المباراة برصيد 16 نقطة وحامد عبد اللطيف وعمر خالد وراشد الزعابي والكابتن جاسم محمد.

تفوق

سجل منتخبنا 9 رميات ثلاثية من 27 محاولة من خارج القوس أي بنسبة 33 بالمئة مقابل 5 للفريق الإندونيسي من 17 محاولة، كما تفوق منتخبنا في المتابعة مسجلاً 39 متابعة منها 27 في الدفاع مقابل 34 للأولمبي منها 23 في الدفاع.

من جهته، أشاد الدكتور منير بن حبيب المدير الفني بأداء اللاعبين وحرصهم على التمثيل المشرف للسلة الإماراتية في هذه الدورة الدولية التي تعتبر إحدى المحطات المهمة قبل خوض المرحلة النهائية الآسيوية المقرر إقامتها خلال العام الحالي، كما أثنى راشد النقبي مدير المنتخب على أداء اللاعبين ونجاحهم في تجاوز الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة السابقة مع المنتخب الإندونيسي الأول.

استعداد

ومن المقرر أن يستأنف الفريق عقب عودته تدريباته استعداداً لمباراته مع نظيره المصري في الإمارات يوم 10 الشهر الحالي ويغادر بعدها إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة وليم جونز الدولية. وخاض منتخب السلة 3 مباريات في الدورة فاز في الأولى على منتخب سوريا وخسر الثانية أمام منتخب إندونيسيا الأول ثم فاز على الأولمبي الإندونيسي.

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