الإسباني إسبارغارو بطل جائزة بريطانيا للدراجات النارية

المصدر: لندن - أ ف ب

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أحرز الإسباني أليكس إسبارغارو «أبريليا» المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى بعد تجاوز حابس للأنفاس في اللفة الأخيرة على بطل العالم فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، في الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة سيلفرستون.

وعزز بانيايا صدارته لترتيب الدراجين مستفيداً من تعرض ملاحقه المباشر الإسباني خورخي مارتن لحادث، حيث رفع رصيده إلى 214 نقطة متقدماً بفارق 41 عن دراج دوكاتي-بريماك. وحلّ الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) ثالثاً إثر عودة عجلة منافسات الفئة الأولى للدوران بعد التوقف للراحة.

وقال إسبارغارو (34 عاماً): «لقد كان الأمر جنونياً، لقد شعرت بسعادة فائقة خلف مقود الدراجة». وهطل المطر على الحلبة مع انتصاف السباق، ما أضاف المزيد من عامل الإثارة حين قرر إسبارغارو القيام بتجاوزه الحاسم على بانيايا ليتقدم عليه بفارق 0.215 ثانية.

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