«الجودو» يعزز رصيده من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024

المصدر: بودابست - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب 3 لاعبين من منتخب الجودو من التأهل لأولمبياد «باريس 2024»، بعد ارتفاع رصيدهم من النقاط، اثر مشاركتهم الإيجابية في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى بموسم 2023، وأحدثها بطولة «الماستر الكبرى» بالعاصمة المجرية بودابست. واختتمت البطولة أمس بصالة «باب لازلوا»، في بودابست بإشراف الاتحاد الدولي.

وحافظ منتخب اليابان «بطل العالم» على صدارته للبطولة برصيد 10ميداليات، ويأتي في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية كل من فرنسا، وكوسوفو، وهولندا، وبلجيكا، وكندا. واحتفظ منتخب الجودو بصدارة الدول العربية، والمركز الـ 19 في الترتيب العام، برصيد برونزية.

وحقق طلال شفيلي لاعب منتخب الجودو المركز السابع في وزن تحت 81 كجم، بفوزه على تيمو كافليوس بطل ألمانيا، وزليم تشيف لاعب أذربيجان، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام بطل العالم الجورجي جريجال تاتو.

ويختتم منتخب الجودو مشاركته في البطولة بمنافسات الوزن الثقيل، حيث يلتقي ظفار كوسوف مع الصربي دوسن بوجان، ضمن الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كجم، ويلعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم، مع بطل أذربيجان كوكوري يوشانجي.

ويستعد منتخب الجودو لإقامة معسكر إعداد في جورجيا لمدة أسبوع، استعداداً لبطولة جائزة زغرب الكبرى، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 18 إلى 20 أغسطس الحالي، بمشاركة اللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ويعقبه معسكر قصير في طوكيو، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز