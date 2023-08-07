«الشارقة الرياضي» يحتفي بالبطل الأولمبي محمد القايد

المصدر: الشارقة ـ البيان

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احتفى مجلس الشارقة الرياضي بالبطل الأولمبي العالمي محمد القايد الحمادي لإنجازاته التي حققها من خلال إحراز فضيتي سباقى 400 م و800 م في بطولة العالم للألعاب البارالمبية التي أقيمت مؤخراً في باريس، ليضمن المشاركة باسم الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024» ليضيف إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاته الشخصية. حضر الاحتفال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملون بالمجلس.

تهنئة

وجدد الحزامي التهنئة للبطل العالمي القايد قائلاً: القايد بات مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً وذلك بسبب الإنجازات العالمية التي يحققها وتحسب للرياضة الإماراتية بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، ودائماً ما يكون القايد على الموعد في الأحداث الرياضية التي يشارك فيها حاصداً المراكز المتقدمة، ونبارك له الإنجازات نتاج اجتهاده على مدار شهور وإصراره على رفع راية الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة الشارقة بشكل خاص وهو يقدم نموذجاً في التميز الرياضي بموهبته وحبه لتحقيق النجاحات في أي محفل عالمي يشارك فيه.

بدوره، تقدم القايد بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي قائلاً: حرصت على التركيز في المعسكرات والتدريبات من أجل تحقيق النجاح، كما أتقدم بالشكر لنادي الثقة للمعاقين على دعمهم المتواصل لي ولمشواري الرياضي، كما أن تحقيق أي نجاح يجعلني أكثر عزيمة وإصراراً في البطولات المقبلة من أجل تمثيل رياضة الإمارات خير تمثيل وتشريف الشارقة أيضاً.

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