ختام أول بطولة عربية لمحترفي الغولف بالمغرب

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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انتزع لاعب المنتخب المغربي أيوب لغيراتي، وبرصيد 11 ضربة تحت المعدل، لقب البطولة العربية لمحترفي الغولف، بنسختها الأولى، ونظمها الاتحاد العربي للغولف، وشهدت مشاركة 103 لاعبين منهم 26 محترفاً و77 من الهواة مثلوا العديد من الدول العربية، واحتضنتها منذ الثلاثاء الماضي الجامعة الملكية المغربية للغولف على ملاعب «كازا جرين» في الدار البيضاء.

وواصل لاعبو الغولف المغربي تألقهم، بانتزاع اللاعب مازن تروميتير لقب فئة الهواة، في تسجيل 11 ضربة تحت المعدل، والدخول في شراكة على المركز الأول مع مواطنه ليغراتي، وذهب المركز الثالث في الترتيب العام مناصفة للمغربيين المهدي فاكوري (فئة الهواة)، ومواطنه كريم الهلالي (فئة المحترفين) بتشاركهما برصيد 10 ضربات تحت المعدل لكل منهما.

مشاركة

شهدت البطولة مشاركة إماراتية، ممثلة بكل من أحمد المشرخ اللاعب الوحيد الإماراتي في فئة المحترفين، وجاء بالمركز 31 بإجمالي 9 ضربات فوق المعدل من بين 104 لاعبين مشاركين بالبطولة وبالمركز 12 من بين 26 لاعباً مشاركاً بالبطولة بفئة المحترفين، إلى جانب مشاركة ثلاثي المنتخب الوطني، أحمد ومحمد سكيك وراشد العمادي في فئة الهواة.

وجاءت أفضل النتائج الإماراتية مع أحمد سكيك بحلوله بالمركز 28 في الترتيب العام بإجمالي 8 ضربات فوق المعدل من أصل 104 لاعبين مشاركين بالبطولة، وبالمركز 19 من بين 77 لاعباً مشاركاً بفئة الهواة، وجاءت نتائج الشابين الأصغر سناً بالبطولة مقبولة، حيث احتل محمد سكيك المركز 48 بإجمالي 17 ضربة فوق المعدل، وراشد العمادي المركز 54 بإجمالي 20 ضربة فوق المعدل من أصل 104 لاعبين مشاركين بالبطولة.

وحضر الحفل الختامي للبطولة مصطفى الزين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للغولف ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ورؤساء الاتحادات العربية للغولف ورؤساء الوفود والمسؤولون واللاعبون.

تقدير

ووجه اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والآسيوي الشكر والتقدير والعرفان للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد العربي للغولف المستشار ياسر الرميان ولإخوانه أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات العربية للغولف، واعتبر الكل فائزاً بهذه البطولة بنسختها الأولى.

تفاؤل

وشدد الهاشمي على أهمية البطولة قائلاً: نحن اليوم في الاتحاد العربي وضعنا أول لبنة لنا في عالم الاحتراف بإقامة البطولة العربية الأولى للمحترفين والتي نطمح أن تستمر بعد هذا النجاح الكبير، ومشينا أول خطوة تحت مظلة الاتحاد العربي من خلال البطولة لتكون داعماً للاعبينا لرسم مساراتهم المستقبلية والتي نطمح أن تفتح الآفاق للعالمية.

وأضاف: نهنئ أنفسنا في الاتحاد العربي على اتخاذنا قرار إقامة أول بطولة للمحترفين ونحن في الاتحاد العربي قد عقدنا العزم على الاستمرار بهذه البطولة وسنعمل على زيادة عدد البطولات لإقامة جولة تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا وهي إحدى السبل للتطور والوصول إلى العالمية.

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