شهد بودبس تتألق في «عالمية الكروسفيت»  

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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احتلت شهد بودبس لاعبة المنتخب الوطني للياقة البدنية المركز 38 على مستوى لاعبات العالم، بعد أن أنهت مشاركتها في بطولة العالم للكروسفيت والتي أقيمت في ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أفضل لاعبات العالم في فئة الفردي، ويعد ذلك إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول للاعبة إماراتية وعربية في الكروسفيت بمنافسات الفردي، لا سيما مع أول مشاركة لبنت الإمارات.

وعبرت شهد بودبس عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في هذا المحفل الرياضي العالمي وقيامها برفع العلم الإماراتي في الحفل الافتتاحي للبطولة.

وأكدت أن هذه المشاركة فتحت لها الأفاق نحو مشاركات مميزة أخرى في المستقبل وأنها عززت من طموحها لإحراز مراكز متقدمة أفضل في المشاركات المقبلة وتابعت: كنت أدرك صعوبة المشاركة في هذه البطولة منذ أن تأهلت لها عبر التصفيات الأسيوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

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