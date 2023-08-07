دورة لمساعد مدرب يد مليحة في سلوفينيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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غادر إبراهيم عيسى الأميري مساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة الثقافي الرياضي، متوجهاً إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية في تدريب كرة اليد والتي ستقام خلال الفترة من 6 ولغاية 13 أغسطس الجاري ويشرف على هذه الدورة العديد من المحاضرين الدوليين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي والدولي ومنهم البحريني الدكتور نبيل طه.

وستتضمن الدورة على محاضرات نظرية والمشاهدة العملية للمحاضرين مع الفرق في الأندية ومشاهدة بعض من مباريات كأس العالم للناشئين والتي أقيمت الشهر الماضي في كرواتيا.

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