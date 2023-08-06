مهرجان العلمين الـ"3" لسباق الهجن ينطلق بمشاركة كبيرة من الملاك بالمحافظات المصرية

المصدر: وام

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انطلق مساء اليوم مهرجان العلمين الثالث لسباق الهجن في جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بدعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

شهدت الانطلاقة مشاركة كبيرة لملاك الهجن، الذين مثلوا أغلب المحافظات المصرية في المنافسات، للحفاظ على هذا الموروث الشعبي العربي الأصيل.

يقام سباق مهرجان العلمين الثالث على مدار يومين وخصصت اللجنة المنظمة 32 شوطاً منها أشواط تراثية بمشاركة شباب مصر.

كان اتحاد الإمارات لسباقات الهجن قد أكمل الاستعدادات الخاصة بالانطلاقة، وتجهيز البنية التحتية الخاصة بالميدان لاستقبال ملاك الهجن والمتابعين وعشاق رياضة الأصايل.

وقدم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الكبير الذي تقدمه لقطاع الهجن ، مؤكدا أن المهرجان يمثل حدثاً أساسياً في روزنامة السباقات في مصر.. و نوه إلى أن المشاركة كانت قياسية ووصلت إلى تسجيل 893 مطية من جميع محافظات مصر.

من جانبه أكد سلامه أبو الندا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن أن الميدان أكمل الجاهزية لاستقبال المهرجان، وأن النجاحات التي سبقت الانطلاقة على مدى الأيام الماضية تدعم تحقيق المهرجان رقما قياسياً جديداً من حيث أعداد الهجن والمشاركين.

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