«شرطة أبوظبي» تتألق بـ 8 ذهبيات بالألعاب العالمية في كندا

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت فرق شرطة أبوظبي المشاركة بدورة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينيبيغ الكندية 8 ميداليات ذهبية و5 فضية و5 برونزية في اليومين الخامس والسادس من دورة الألعاب العالمية للشرطة.

وحصد الميداليات الذهبية كل من الشعالي حسن بمسابقة ألعاب القوى «المشي 5000 متر»، وسلطان الظنحاني بمسابقة ألعاب القوى 3000 موانع، وساري الحمادي 3000، وفهد البلوشي وماجد البريكي ومهدي الأحبابي وخالد الكعبي بمسابقة الرماية، وأحمد الشحي بمسابقة «التجديف 2000، وعلي مسفر بمسابقة «التجديف 2000، وعلي نصيب وسيف معيوف والشعالي حسن بمسابقة الترايثلون «تتابع»، وعبدالله المنهالي وجابر المنصوري وسلطان الظنحاني بمسابقة الترايثلون.

وفاز بالميداليات الفضية كل من خالد الكعبي بمسابقة «الرماية البندقية»، وإبراهيم الطنيجي بمسابقة «التجديف 2000 الفئة العمرية 35 - 39»، وإبراهيم الشامسي بمسابقة «التجديف 2000 ، وسعود الزعابي بمسابقة الترايثلون «فردي»، وعلي الكعبي وفيصل الشحي وهزاع الجلاف بمسابقة الترايثلون «تتابع».

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