وفد الإمارات يختتم مشاركته بـ «الألعاب الفرانكوفونية»

المصدر: كينشاسا - وام

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اختتم وفد الإمارات الرياضي مشاركته في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية، والتي يسدل الستار على فعالياتها اليوم في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بمشاركة 3000 رياضي من 66 دولة. وخاضت الإمارات فعاليات الدورة في 3 رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى بإجمالي 9 رياضيين.

وحقق سالم البلوشي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى مسافة 6.89 أمتار في مسابقة الوثب الطويل وحل بالمركز الـ12، وخسر محمد محمود لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة مباراتين أمام اللبناني سعد الدين الهباخ والأرميني فاسيليان، وخسر كذلك خالد رضا لاعب منتخبنا الوطني للجودو في وزن 66 كجم، أمام الأرميني نيكويان.

وحلت العداءة فاطمة البلوشي في المركز السابع بزمن وقدره 27:49 ثانية في سباق 200 متر، وخسر سعيد النقبي لاعب منتخبنا الوطني للجودو أمام المغربي حمزة كبداني ضمن منافسات وزن 81 كجم.

ويأتي خوض منافسات الدورة تأكيداً على أهمية المشاركة في دعم جهود الدولة تجاه الفرانكوفونية باعتبارها عضواً مشاركاً في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وما يمثله هذا الحدث الرياضي من فرصة كبيرة لمد جسور التواصل والمعرفة بين الشباب الفرانكوفوني الذي يشكل الشريحة العمرية الأكبر، ويعتبر محرك التنمية ومستقبل الفرانكوفونية.

وأكد سالم البلوشي على قوة مستوى الدورة نظراً لوجود لاعبين أولمبيين من مختلف الدول المشاركة، مشيراً إلى أن الاحتكاك مع هذه المستويات مطلوب لصقل المستوى واكتساب العديد من الخبرات الجديدة والثرية في عالم ألعاب القوى.

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