«الجزيرة» في المجموعة الأولى بـ«عربية الأندية لليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقعت قرعة النسخة الـ 38 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد، نادي الجزيرة الإماراتي في المجموعة الأولى للبطولة التي تشهد مشاركة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين وتضم كل مجموعة خمسة أندية، تتنافس في البطولة التي يستضيفها نادي الهدى السعودي خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري، من أجل حجز مقعد في بطولة العالم للأندية (السوبر جلوب 2023).

وضمت المجموعة الأولى: مضر السعودي والكويت الكويتي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي والحشد الرياضي العراقي، وضمت المجموعة الثانية: الهدى السعودي والزمالك المصري والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

السوبر جلوب

وتتنافس الأندية المشاركة في البطولة العربية لخطف بطاقة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب 2023)، والتي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل، وتأهل الأهلي المصري مسبقاً إلى السوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بالسوبر الأفريقي على حساب الزمالك ليشارك مع الأندية الأبرز عالمياً في بطولة العالم للأندية (السوبر جلوب 2023) وهي: كيلسيه البولندي وماجديبورج الألماني والأهلي وبرشلونة وفوكس برلين الألماني والنجمة اللبناني وسان فيرناندو الأرجنتيني والنور والخليج السعوديان.

محطة مهمة

وأكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف اللعبة في نادي الجزيرة، أن فريق اليد سيشارك بهذه البطولة ويحرص على الدوام بتواجد أبناء قلعة فخر أبوظبي بمعظم البطولات الخليجية والعربية، ويسعى على الدوام للتمثيل المشرف للدولة ، وشدد على أهمية المشاركة والتي يعتبرها محطة مهمة في اكتساب لاعبي النادي مزيداً من الخبرات من خلال الاحتكاك مع الفرق المشاركة في البطولة الأقوى عالمياً على مستوى أندية اللعبة والتي تمثل محطة مهمة استعداداً للمشاركة بموسم اليد الإماراتي.

شكر

وكان الاتحاد العربي لليد رشح عوض هويشل اليعقوبي عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لليد ليكون عضواً في اللجنة الفنية المشرفة على البطولة العربية 38 للأندية الأبطال (تصفيات بطولة العالم للأندية - السوبر جلوب بالسعودية)، ووجه اليعقوبي الشكر للاتحاد العربي لليد على التكليف بهذه المهمة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن والقيام بواجبه على أكمل وجه، مؤكداً استثمار وتسخير خبراته الطويلة بعالم اللعبة والتي امتدت لأكثر من 30 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز