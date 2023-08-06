«دولي الشطرنج» يعقد اجتماعه في باكو

المصدر: باكو - البيان

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عقد المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج اجتماعه في العاصمة الآذرية باكو على هامش بطولة كأس العالم للشطرنج برئاسة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وبحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وعدد من نواب رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأقيمت على هامش الاجتماعات أيضاً بطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة عدد كبير من الأطفال الموهوبين من أذربيجان، حيث قام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، بتكريم الأطفال الفائزين وشاركت في التكريم دانه أوزولا المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي للشطرنج.

هذا وقد تقدم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، بالشكر والتقدير إلى محمد مراد البلوشي سفير الإمارات في أذربيجان لاستقباله وترحيبه بوفد الدولة المشارك بالاجتماعات وببطولة كأس العالم للشطرنج.

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