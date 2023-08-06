منتخب السلة يفرط في الفوز أمام إندونيسيا

المصدر: متابعة ـ ياسر قاسم

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خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 62 ـ 66 في مباراته الثانية بدورة إندونيسيا الدولية وسط حضور جماهيري غفير بعد أن دفع ثمن أخطاء الشوط الأخير نتيجة للتسرع من خارج القوس، الأمر الذي سهل من مهمة أصحاب الأرض بتعديل النتيجة وحسم المباراة بفارق 4 نقاط بعدما تقدم منتخبنا في الفترات الثلاث الأولى 20 ـ 15 و42 ـ 37 و 52 ـ 50، لكن المنتخب الإندونيسي قلب الموازين في الشوط الأخير نتيجة لاستغلال الأخطاء والتحول السريع «الفاست بريك» وتسجيل 16 نقطة في هذا الشوط مقابل 10 لمنتخبنا الذي ارتكب 23 «تيرن أوفر» وهي نسبة مرتفعة مقابل 14 لأصحاب الأرض، ونجح نجم منتخبنا قيس عمر في تصدر الهدافين برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن اللاعب ماركوس، فيما سجل حامد عبداللطيف 13 نقطة و6 نقاط لكل من جاسم محمد ومحمود وسيم و4 لناصر الزعابي. وكان منتخبنا استهل مشاركته في الدورة بالفوز الغالي على منتخب سوريا بنتيجة 63 ـ 61.

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