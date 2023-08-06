ختام «مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار، أمس، على منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي شهدت تألقاً لافتاً لنجوم المنتخب الوطني بتحقيقه 12 ميدالية ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، مقارنة بـ4 ميداليات ملونة حققها العام الماضي.

واختتمت واحدة من أقوى النسخ في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت في صالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتتويج أوكرانيا بطلاً، والولايات المتحدة وصيفاً، وطاجيكستان في المركز الثالث.

وأقيمت فعاليات هذه النسخة بمشاركة 636 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة، كما شارك المنتخب الوطني للناشئين للمرة الثانية في تاريخه في منافسات البطولة ليحقق جملة من المكاسب، من أبرزها تحقيق 12 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات حققها كل من فهد الحمادي في وزن 70.3 كغم للمرحلة العمرية «أ» 16-17، وغلا الحمادي فئة الشباب «ب» في وزن 40 كغم، وسيف البلوشي فئة الشباب «ب» في وزن 40 كغم، وزمزم الحمادي فئة الشباب «ب» في وزن 52 كغم، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها هذا الجيل الذي يمثل مستقبل الفنون القتالية المختلطة للدولة.

حضر مواجهات اليوم الختامي معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وروي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأعضاء من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

دعم

أكد العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن النجاح الاستثنائي للنسخة الرابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين هو نتيجة الرؤية السديدة والدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضات، واستثمارها الأمثل في أبناء وبنات الوطن وتأهيل الأبطال. كما تقدم بن دلموج بالشكر إلى كل الأطقم الإدارية والفنية، الذين أشرفوا على المنتخب الوطني طوال مرحلة التحضيرات التي استمرت عاماً كاملاً، حيث نظم الاتحاد 5 بطولات محلية للفنون القتالية وفرت منصات احتكاك وإعداد واختبار ممتازة لأبطال المنتخب الوطني.

لحظة

عبرت لاعبة منتخب أوزبكستان سيفارا سادوليوفا عن سعادتها الكبيرة بالأداء القوي الذي ظهرت به على حلبة مبادلة آرينا في اليوم الختامي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والذي توجته بالظفر بالميدالية الذهبية لوزن 47,7 ضمن منافسات المرحلة السنية «أ» 16-17عاماً. وأضافت: «أنا ممتنة للغاية، هذه لحظة تاريخية في مسيرتي، الميدالية الذهبية ترجمة واقعية للجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية، والتضحية والدعم من بلادي ومن طاقمي الفني، فوز اليوم يعزز دوافعي للمضي قدماً نحو آفاق بعيدة في مسيرتي الرياضية».

تنظيم

أعرب محمد داغر، رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في النسخة الرابعة للبطولة في أبوظبي في أجواء رياضية حماسية وتنظيم واستضافة مثاليين. وأضاف داغر: «منتخب لبنان شارك في البطولة بـ16 لاعباً ولاعبة، وحضرنا إلى دولة الإمارات بعد مرحلة استعدادات جدية وتدريب مكثف خاضه لاعبو ولاعبات منتخب لبنان في سبيل تحقيق إنجاز مميز، وقد نجحت البطلة لمار محمد في تحقيق الذهبية ضمن منافسات الفئة «ج» للمرحلة السنية 12-13».

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