برونزية لـ «جودو الإمارات» في ماستر المجر

المصدر: دبي - البيان

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أحرز نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو الميدالية البرونزية، لمنافسات وزن الخفيف تحت 66 كجم في افتتاح مباريات بطولة الماستر الكبرى للجودو، التي تختتم الليلة في العاصمة المجرية بودابست، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تصدرها منتخب اليابان برصيد 3 ذهبيات وبرونزيتين، ثم فرنسا وكندا في المركزين الثاني والثالث برصيد ذهبية، وحل منتخبنا في المركز الأول على المستوى العربي والحادي عشر على مستوى البطولة كحال المنتخبين الإيطالي والأوزبكي قبل ختام البطولة التي افتتحت أول من أمس بصالة «باب لازلوا» الرياضية في العاصمة المجرية بودابست التي تسع لنحو 5000 متفرج يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر.

عقب الجولة الافتتاحية هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو بعثة منتخبنا في بودابست على برونزية وزن تحت 66 كجم، والتي أضافت المزيد من النقاط لرصيد منتخبنا في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 الذي اقترب منه عدد من لاعبي منتخبنا، متمنياً المزيد من البذل في جولة اليوم الختامية والبطولات المقبلة التي تشهد مشاركة منتخبنا في بطولة زغرب في كرواتيا 18 الجاري.

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