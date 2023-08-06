انطلاق منافسات شارة طحنون بن محمد للهجن بالذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت، صباح أمس، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباق الهجن بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.

وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالشكر إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، على الدعم الكبير، الذي يوليه سموه لرياضة سباقات الهجن، من خلال الاهتمام الدائم والرعاية، التي يقدمها لهذه الرياضة وملاك الهجن فيها، موضحاً أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، شهدت منذ منافساتها الأولى مشاركة كبيرة لملاك الهجن، وقدمت المطايا في المشاركة مستويات قوية.

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