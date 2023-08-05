اختتام منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي

المصدر: وام

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اختتمت اليوم "السبت" منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وشهدت البطولة تألقا واضحا لنجوم المنتخب الوطني بتحقيق 12 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، و4 فضيات و4 برونزيات)، مقارنة بـ 4 ميداليات ملونة حققها في بطولة العام الماضي.

واختتمت البطولة في صالة "مبادلة آرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتتويج أوكرانيا بطلاً، والولايات المتحدة وصيفاً، وحلت طاجيكستان في المركز الثالث.

وأقيمت فعاليات هذه النسخة بمشاركة 636 لاعبا ولاعبة يمثلون 45 دولة، وشارك المنتخب الوطني للناشئين للمرة الثانية في منافسات البطولة وحقق عدة مكاسب أبرزها تحقيق 12 ميدالية ملونة منها 4 ذهبيات حققها كل من فهد الحمادي (في وزن 70.3 كجم للمرحلة العمرية "أ" 16-17 ، وغلا الحمادي (فئة الشباب "ب" في وزن 40 كجم)، وسيف البلوشي (فئة الشباب "ب" في وزن 40 كجم )، وزمزم الحمادي (فئة الشباب "ب" في وزن 52 كجم)، حيث اكتسب هذا الجيل الخبرة التي تمكنهم لتمثيل دولة الإمارات مستقبلا في اللعبة.

وحضر مواجهات اليوم الختامي معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وروي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وأعضاء الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

وأكّد سعادة العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن النجاح الاستثنائي لهذه النسخة جاء نتيجة للرؤية السديدة والدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضات، واستثمارها الأمثل في أبناء وبنات الوطن وتأهيل الأبطال.

وأشار إلى أن ختام البطولة بتلك المشاهد المميزة، والإشادة المطلقة من جميع المنتخبات المشاركة بروعة التنظيم والاستضافة سيعزز مكانة أبو ظبي كعاصمة للفنون القتالية المختلطة؛ وقال : كعادتها، كتبت أبوظبي فصلا جديدا من فصول نجاحها في استضافة كبرى البطولات العالمية، وستواصل دورها في إبهار العالم من جديد في قادم البطولات.

وأعرب ابن دلموج عن سعادته بحصاد المنتخب الوطني من الميداليات، منوها إلى أنه جاء ثمرة لجهود كبيرة بذلها الجميع؛ وقال : حقق أبطال المنتخب الوطني في أولى مشاركاتهم في بطولة العالم العام الماضي 4 ميداليات، والحصيلة هذا العام ارتفعت إلى 12 ميدالية ما يعكس حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده رياضة الإمارات، وسنحرص على تحقيق عدد أكبر من الميداليات في النسخة الخامسة التي تستضيفها أبوظبي العام القادم.

وتقدم ابن دلموج بالشكر إلى كل الأطقم الادارية والفنية الذين أشرفوا على المنتخب الوطني طوال مرحلة التحضيرات التي استمرت لعام كامل، حيث نظم الاتحاد 5 بطولات محلية للفنون القتالية وفرت منصات احتكاك وإعداد واختبار ممتازة لأبطال المنتخب الوطني.

من جانبها عبرت لاعبة منتخب أوزبكستان سيفارا سادوليوفا عن سعادتها بالأداء القوي الذي ظهرت به على حلبة مبادلة أرينا في اليوم الختامي للبطولة، والذي توجته بذهبية وزن 47,7 ضمن منافسات المرحلة السنية "أ" 16-17عاما؛ وقالت : أنا ممتنة، هذه لحظة تاريخية في مسيرتي، الميدالية الذهبية ترجمة واقعية للجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية.

من جهته أعرب محمد داغر رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه النسخة من البطولة في أجواء رياضية حماسية وتنظيم واستضافة مثاليين؛ وقال : منتخب لبنان شارك في البطولة بـ 16 لاعبا ولاعبة، وحضرنا للامارات بعد مرحلة استعدادات جدية وتدريب مكثف لتحقيق إنجاز مميز.

ووصف ميخائيلي ميشهي مدرب منتخب جورجيا النسخة الرابعة للبطولة بـ"الأفضل" من جميع النواحي؛ وقال : تابعت العمل الرائع لأبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية القتالية، ولا شك بأن المكانة التي اكتسبتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة لم تأت من فراغ.

وأثنى ميخائيلي على المستويات الفنية المرتفعة للاعبي العالم المشاركين في البطولة، معتبرا أن مشاركة المنتخب الجورجي في البطولة قد عادت عليه بالكثير من الجوانب الإيجابية، على صعيد التجربة والخبرة والاحتكاك.

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