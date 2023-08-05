انطلاق منافسات شارة طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن بميدان الذيد

المصدر: وام

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انطلقت صباح اليوم السبت، في ميدان الذيد لسباقات الهجن، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتتضمن 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، ولمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: حققت "صباء" لمحمد مهير سعيد الخاصوني الكتبي، المركز الأول في الشوط الأول، فيما انتزع "سلاب" لراشد خلفان حمد الحافري، المركز الأول في الشوط الثاني، وتوجت "صبر" لـ محمد مهير الخاصوني الكتبي، بالمركز الأول في الشوط الثالث، فما كانت "شاهين" لـ محمد مبارك سيف الكتبي، على موعد مع الناموس في الشوط الرابع، بينما حققت "جميلة" لـ حران محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، المركز الأول في الشوط الخامس، وفاز "الباهر" لـ سعيد سالم عبيد العامري بالمركز الأول في الشوط السادس، وحصدت "لحقة" لـ سعيد عبد الله بن شميل الكتبي، المركز الأول في الشوط السابع، وحاز "شاهين" لـ حران محمد هويدن الكتبي، المركز الأول في الشوط الثامن، بينما انتزعت" غزوة" لـ راشد خلفان محمد الخاطري، المركز الأول في الشوط التاسع، واستطاعت "هملولة" لـ عمر علي بخيت المسافري، الحصول على المركز الأول في الشوط العاشر.

وتوجه سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لرياضة سباقات الهجن من خلال الاهتمام الدائم والرعاية التي يقدمها لهذه الرياضة وملاك الهجن فيها.

وأضاف أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، شهدت منذ منافساتها الأولى مشاركة كبيرة من ملاك الهجن، قدمت خلالها المطايا المشاركة مستويات قوية، مؤكدا أن هذه المنافسات تحمل المتعة والإثارة والقوة في كل عام، وتسهم في تطوير رياضة سباقات الهجن، هذه الرياضة العربية الأصيلة، والمحافظة على مكانتها في نفوس الأجيال الحاضرة والمقبلة.

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