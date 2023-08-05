مشاركة قياسية في مزاينة «حيران الخيمة»

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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فازت «سما» لهزال بحنان الدوسري بالسيف والمركز الأول في فئة الوضح في مزاينة «حيران الخيمة» الثانية، التي اختتمت بمنطقة رزين في أبوظبي بمشاركة قياسية لملاك الإبل من مختلف دول مجلس التعاون .

وشهدت فئة المحليات الشرايا فوز «نهب» لحسين المحرمي بالمركز الأول، وفي مزاينة المحليات التلاد، حلقت «غارة» لمحمد المنصوري بالمركز الأول. وفي أقوى أشواط المحليات وتحدي السيف توّجت «غير» لحسين المحرمي بالسيف وسيارة «لاند كروزر»، فيما شهد اليوم الأخير والخاص بالمجاهيم وشوط التلاد فوز «فنيزعة» لسعيد بن طالب المري بالناموس والمركز الأول.

وفي الشوط الثاني للشرايا كان الموعد مع «رمز بن ثكيمة» لصالح مبخوت ثكيمة ، وفي تحدي السيف ذهب المركز الأول إلى «قنايد» لبخيت المنهالي. وأشاد حريز المنهالي رئيس اللجنة المنظمة للمزاينة بالحضور الجماهيري غير المسبوق والذي تجاوز أكثر من 10 آلاف متابع.

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