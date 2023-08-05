الرجبي يستعد لسباعيات آسيا في كوريا وتايلاند

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعد منتخبنا الوطني للرجبي للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي والتي ستقام في كوريا الجنوبية من 25 وحتى 28 الجاري، وبمشاركة 8 منتخبات من قارة آسيا، وتعد البطولة فرصة مثالية لمنتخب الإمارات لإبراز مهاراته وتحقيق نتائج إيجابية، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية ومثيرة.

نجاحات متواصلة

وأكد يوسف شاكر مدرب منتخبنا أن منتخب الإمارات من أبرز منتخبات القارة الآسيوية، وحقق نجاحاً كبيراً في العام الماضي حينما تأهل للمركز الثالث في سلسلة سباعيات آسيا وهو إنجاز لم يحققه من قبل، وتمكن من تحقيق إنجازين تاريخيين في الجولة الأخيرة من سلسلة كأس آسيا للرجبي والتي أقيمت في العين، ففاز على منتخبي كوريا الجنوبية القوي واليابان، وهذه النتائج الرائعة تعكس العمل الجاد والاستعدادات المكثفة التي قام بها الفريق تحت قيادة المدرب الرئيس أبولو برليني وقال: يخضع اللاعبون لبرنامج تدريب قوي تم إعداده بعناية لضمان ظهور اللاعبين في أفضل حالة بدنية وتقنية قبل البطولة، وتشمل الجوانب المختلفة لبرنامج التدريب تقوية العضلات، وتحسين اللياقة البدنية، وتطوير المهارات الفردية والجماعية إضافة إلى التدريب البدني، ويتم تكثيف التدريبات الفنية والتكتيكية لتحسين أداء الفريق ككل.

عناصر متميزة

وأضاف: من المهم أن يستغل المنتخب الفرصة لإظهار قوته نظراً لكونه يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين من أصحاب الخبرة وعدداً من العناصر الشابة الموهوبة، والذين يتمتعون بمهارات فردية رائعة، وسيعمل اللاعبون جاهدين فريقاً واحداً وبتناغم لتقديم أداء استثنائي والتأكيد على مكانتهم في البطولة.

وتابع: نعمل بكل تركيز لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المقبلة مثل سباعيات كوريا أغسطس الجاري وتايلاند سبتمبر المقبل، وفي أولمبياد آسيا، ونلمس تصميم اللاعبين على تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين، لأننا ملتزمون تمثيل الإمارات بأفضل شكل ممكن وتحقيق التطلعات، وندرك أن المنافسة ستكون قوية، ولكننا جاهزون للتحدي والقتال من أجل الفوز في ظل الدعم الكبير من قبل قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الزعابي الأمين العام، وسعود بالشالات مشرف المنتخبات، ويأمل منتخب الإمارات مواصلة تألقه وتحقيق نتائج إيجابية في هذه المرحلة أيضاً.

فخر وإبداع

وقال يوسف شاكر نتمنى لمنتخب الإمارات كل التوفيق في مشاركاته المقبلة، ونحن واثقون بأن لاعبينا سيمثلون الإمارات بكل إبداع في مختلف البطولات، لأن تحقيق الفوز بالعديد من الألقاب في الفترة الماضية أسهم في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين.

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