«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة العالم بإندونيسيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مشاركة لاعبي منتخب الإمارات للبياثل، والترياثل في بطولة العالم المقرر إقامتها في إندونيسيا في الأول من نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 5 من الشهر ذاته.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الحكام برئاسة ثاني ماجد بن سليمان، عضو مجلس الإدارة وتكليفه بتعيين باقي أعضاء اللجنة، إضافة إلى اعتماد انضمام 17 حكماً جديداً لإدارة المنافسات المحلية بعد اجتيازهم الاختبارات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أول من أمس برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وحضور الأعضاء. كما قرر المجلس الموافقة على ترشيح الدكتورة هدى المطروشي لعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية لدورة 2021 - 2024، وكذلك الموافقة على نقل مقر الاتحاد إلى مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

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