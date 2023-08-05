ختام ناجح لـ «إلى القمم يا أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم نشاطه الصيفي الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بـ«أوبريت الوعد» وتكريم شركاء النجاح والرعاة والمتطوعين والذي شارك في نسخته السابعة أكثر من 200 منتسب و24 جهة.

وكان حفل الختام بدأ بالسلام الوطني أعقبه كلمة ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي الذي وجه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه ومتابعة سموه الدائمة لأنشطة النادي والبطولات التي ينظمها.

كما وجه الشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح وفرق العمل المختلفة والمتطوعين معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي.

أهداف

وقال: إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كافة الأنشطة ليحقق الجميع ما سعينا إليه وخاصة أن النادي له رؤية واضحة في أن يكون أفضل ناد في العالم وشعلة نشاط ونموذجاً عالمياً وأن يكون أبطاله على منصات التتويج وأن يبقى نشاطه مستمراً طيلة السنة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة.

وأثنى العصيمي على ما قدمه المشاركون في النشاط الصيفي والذي مثل لوحة جميلة من لوحات التميز بالنادي خلال 30 يوماً من الفعاليات المختلفة والورش وغيرها في محاور المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

أعقب ذلك مشاهدة فيديو عن قصة نشاط متفرد خلال 4 أسابيع ثم قام ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم شركاء النجاح والرعاة في مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الماسي.

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