عبدالله البادي: «كاراتيه الإمارات» في الاتجاه الصحيح

المصدر: دبي - علي شدهان

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أيام قليلة فصلت بين مشاركتين مهمتين لـ «كاراتيه الإمارات»، الأولى في دورة الألعاب العربية في الجزائر، والثانية في البطولة الآسيوية في ماليزيا، وفي كلا الحدثين، حصلت اللعبة على 4 ميداليات (فضيتين وبرونزيتين)، ما أثار نوعاً من الرغبة في ضرورة التقييم للمحصلة من قبل الوسط الرياضي، لا سيما المعني بشؤون الكاراتيه، تلك المحصلة التي يصفها الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، بـ «المرضية» إلى حد ما، لافتاً إلى أن «كاراتيه الإمارات» تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الدكتور البادي: لا شك في أن حصولنا على 4 ميداليات في حدثين كبيرين بحجم دورة الألعاب العربية، والبطولة الآسيوية، لا يوازي سقف طموحات اتحاد الإمارات للكاراتيه، والذي دائماً ما يكون سقف طموحاته الفنية والإدارية عالياً، ولكن على الجميع أن يدرك أن هناك معوقات تكاد تكون معروفة للجميع أيضاً تواجه الألعاب الرياضية بصورة عامة، وهذه المعوقات تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة، والطموحات المرجوة في مختلف المشاركات الخارجية لمنتخباتنا الوطنية في لعبة الكاراتيه.

منتخبات الصفوة

وأضاف الدكتور البادي قائلاً: شاركنا في دورة الألعاب العربية، وكنا نأمل بحصد الميداليات الذهبية، ولكن الدورة شهدت منافسة قوية من جانب منتخبات هي في الأساس أعلى تصنيفاً منا، ثم شاركنا بعد أيام قليلة بحدث كبير هو البطولة الآسيوية، والتي شاركت فيها منتخبات الصفوة في القارة الصفراء، وقدمنا مستويات مميزة، وحصلنا على ميداليتين بعد منافسة شرسة مع نجوم كبار تصنيفهم الفردي أعلى بكثير من تصنيف نجومنا ونجماتنا.

مستلزمات الإعداد

وشدد الدكتور البادي على أن النتائج في البطولات الكبرى، غالباً ما تخضع لظروف آنية تواجه اللاعبين خلال مسار البطولة مثل الإصابات وعدم التوفيق، وأخرى قد تكون قبل الدخول في البطولة، مثل مستويات الإعداد وتوفير مستلزمات التحضير للمشاركة في البطولات، منوهاً إلى أنه وفي ظل الظروف المعروفة، فإن «كاراتيه الإمارات» تسير في الاتجاه الصحيح، وفقاً للخطة التي وضعها اتحاد اللعبة برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وعمل مجلس الإدارة الجاد من أجل الوصول بـ «كارتيه الإمارات» إلى أفضل المستويات الفنية والإدارية.

الدورة الثانية

ولفت الدكتور البادي إلى أن «كاراتيه الإمارات» حقق إنجازاً تاريخياً مشهوداً في ماليزيا على هامش البطولة الآسيوية، تمثل بفوز اللواء «م» الرزوقي برئاسة الاتحاد الآسيوي للدورة الثانية على التوالي، معتبراً ذلك، انعكاساً عملياً لما تتمتع به الإمارات من سمة طيبة على مختلف الصعد، وتجسيداً عملياً لمدى قوة تأثير أبناء الإمارات على الصعيدين الآسيوي والدولي، وإمكانياتهم الكبيرة في الإدارة والقيادة الرياضية.

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