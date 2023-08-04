منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 12 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

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أهدى اللاعب فهد الحمادي الإمارات ميدالية ذهبية جديدة ضمن منافسات اليوم من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين المقامة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

و ارتفع بذلك رصيد المنتخب الوطني إلى 12 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، و4 فضيات و 4 برونزيات).

وتختتم غداً فعاليات النسخة الرابعة من البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر مواجهات اليوم العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدداً من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة

وشهد اليوم الثالث منافسات قوية ونزالات محتدمة بين نخبة الرياضيين ضمن الفئة "أ" للمرحلة السنية 16-17 عام للفوز بميداليات البطولة التي تمثل منصة مثالية لإبراز جوانب القوة والمهارة لهذه المواهب الذين يمثلون الجيل القادم من أبطال الفنون القتالية المختلطة.

وأثنى محمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على الظهور المشرف للمنتخب الوطني وتقدمه في التصنيف العام للدول المشاركة، مشيراً إلى أن كل ما يتحقق هو ترجمة للدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وأشاد الحوسني بحصاد المنتخب الوطني من الميداليات في النسخة الحالية ، معتبراً أنه نتيجة طبيعية للعمل الجاد والخطط المدروسة والمنهجية المتبعة للارتقاء بالمستوى الفني للاعبي ولاعبات المنتخب.

وأشار الحوسني إلى أن عملية التقييم والاختيار للاعبي المنتخب الوطني استمرت طوال عام كامل بين النسختين الماضية والحالية، وتم تنظيم 5 بطولات محلية كان أحد أهدافها التقييم والاختيار، ثم كان التحضير الجيد والمعسكرات الإعدادية لمدة شهر للوصول إلى مرحلة التركيز النهائية.

وأكد الحوسني أن لدى الاتحاد خططاً للمضي قدماً في تأهيل وتدريب حكام الفنون القتالية المختلطة في الدولة تسهيلاً للاتحاد الدولي في عملية اختيار الحكام لبطولة العام القادم.

وأعرب فهد الحمادي لاعب المنتخب الوطني في وزن 70.3 كجم عن سعادته بالذهبية ورفع علم الإمارات في منصة التتويج للبطولة.

وقال: "أهدي هذا الإنجاز لقيادة وشعب دولة الامارات وأسرة اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الذين وفّر لنا كل الدعم ومقومات النجاح التي مهدت لنا طريق التألق. خضنا مرحلة طويلة من التحضيرات لهذه البطولة من أجل تقديم أفضل أداء وبفضل الله حققنا نتائج رائعة".

وأكد دافرون يوراييف رئيس اتحاد طاجكستان للفنون القتالية المختلطة أن البطولة تتطور كل عام، وأن بلاده تشارك للمرة الثانية في أبو ظبي بعد نسخة العام الماضي، بـ 30 لاعبا ولاعبة.

وأضاف: "تجمع هذه النسخة من البطولة التميز في كل شيء، خاصة على صعيد التنظيم والمنافسات وكفاءة ومستوى اللاعبين المشاركين، ولعل الزيادة الملحوظة في عدد الدول المشاركة في نسخة العام الحالي مقارنة بنسخة العام الماضي، أسهم في إثراء المنافسات".

ووصف مدرب منتخب الهند فيكرام مايسور هذه النسخة بالبطولة النموذجية، وقال: "فزنا بميدالية فضية وبرونزيتين حتى الآن ونعمل بجد لزيادة الحصاد في منافسات الغد".

وأشار مدرب منتخب الهند إلى أن منتخب بلاده لم يحقق أي ميدالية في نسخة العام الماضي من البطولة، وأضاف: "نجحنا في تحقيق 3 ميداليات حتى اليوم، ما يعد مؤشرا على تطور الأداء والمستوى الفني لمنتخبنا".

وأعربت لاعبة منتخب أوكرانيا اليسيليا ستوجانوفسكا عن سعادتها بالميدالية الذهبية التي حققتها في منافسات وزن 65.8 كجم، وقالت: "التتويج ببطولة العالم إنجاز استثنائي، وأحرص على مساعدة المنتخب الأوكراني على الاحتفاظ باللقب".

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