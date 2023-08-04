العواني: استضافة أبوظبي لبطولتي العالم للدراجات يؤكد ريادتها في اللعبة

المصدر: وام

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أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جاهزية العاصمة من الآن لاستضافة وتنظيم بطولتي العالم للدراجات "سباق الطريق 2028"، و"سباق المضمار 2029"، بعد الفوز بحق تنظيم الحدثين، والذي يأتي استمراراً لتميز العاصمة في استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الكبرى.

وأوضح أن فوز أبوظبي بحق الاستضافة، يمثل تأكيدا جديدا على ريادتها في رياضة الدراجات، التي تحظى باهتمام كبير، ورعاية خاصة، باعتبار أبوظبي من أهم مراكز اللعبة على مستوى العالم، والذي يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة.

ووجه العواني، الشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دور سموه الرائد والكبير في دعم رياضة الدراجات، والذي يترجم دعم واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بالرياضة، وتعزيز دور أبوظبي في استضافة الأحداث والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات.

كما وجه العواني الشكر إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على دور سموه البارز في ترسيخ مكانة أبوظبي، وتعظيم دورها في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يوجه دائماً بأن تكون أبوظبي في قلب الأحداث الرياضية العالمية، بالاستضافة المميزة، التي تضيف النجاحات إلى عاصمة الرياضة عاماً بعد عام.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جاهزية العاصمة، لاستضافة البطولتين، وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفير كل ما يلزم، لتحقيق النجاح والتفرد والتميز في الجوانب الفنية والتنظيمية، والاستمرار في نيل ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية العالمية، وإسعاد كل الرياضيين المشاركين، وتقديم ما يحقق المتعة للمتابعين .

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