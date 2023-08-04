"مدرسة" و"كحلي" يتوجان بكأسي الوثبة للخيول العربية الأصيلة في فرنسا

المصدر: وام

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فاز المهر "مدرسة" والمهرة "كحلي دو فاوست" بسباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، أمس بمضمار "لاتست دو بوش" في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة.

وأحرز"مدرسة" لخلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين وقيادة جان بيرنارد ايجوم، جائزة السباق الأول على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" "بري بوركجاي" للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بجائزة مالية تبلغ 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق عنق عن "حمزة" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل البطل المنحدر من نسل “نو ريسك الموري ”، زمناً بلغ 1:48:26 دقيقة، وجاء في المركز الثالث "كاسبار ميتورا" لفالس دو فيلوسيو، بإشراف كوماس موليست، وقيادة ماكسيم فوفون.

وحصدت المهرة "كحلي دو فاوست" لجوليوم فاندكرسيخوف، جائزة السباق الثاني على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" "بري دهمان" لمسافة 2200 متر والبالغ جائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 17 خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق، مسجلة 2:34:36 دقيقة.

وتفوقت "كحلي دو فاوست" المنحدرة من نسل "أف البحر"، بفارق 0.75 طول عن "الزير"، وقيادة فالنتين سيجوي، وجاء ثالثاً "ملفت" بقيادة دامين مورين وكلاهما لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات.

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