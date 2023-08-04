مباراتان لمنتخبنا في افتتاح «بودابست للجودو»

المصدر: بودابست - البيان

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يخوض منتخبنا الأول للجودو مباراتين في افتتاح بطولة الماستر للجودو الكبرى التي تنطلق منافساتها اليوم بقاعة (باب لأزلوا) الرياضية في العاصمة المجرية بودابست بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس عبر تقنية الفيديو، والتي تستمر مبارياتها حتى بعد غد بمشاركة 419 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، والتي تبلغ جوائزها النقدية 196 ألف يورو، وتضم أفضل منتخبات الجودو على مستوى العالم، بعد أن بدأ العد التنازلي لحسابات التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وسيكون ظهور منتخبنا الأول في الجولة الأولى الافتتاحية للبطولة من خلال منافسات الوزن الخفيف بمشاركة اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في تصفيات الدور التمهيدي من منافسات وزن تحت 52 كجم الذي يضم 30 لاعبة من مختلف الجنسيات وفي مقدمتهن بطله كوسوفو الذهبية كراسنقي الفائزة بذهبية دورة طوكيو 2020، فيما يخوض لاعبنا نارمند بيان مباراته الأولى في منافسات وزن تحت 66 كجم الذي يضم 66 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم في مقدمتهم لاعب منتخب ملدوفا دينس المصنف الأول في المجموعة.

ويواصل منتخبنا مبارياته يوم غد بمباراة واحدة يخوضها لاعبنا طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، ويختتم منتخبنا مشاركته في اليوم الأخير للبطولة، بمشاركة اللاعب ظفار كوسوف في منافسات وزن تحت 100 كجم، ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.

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