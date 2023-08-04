«أبوظبي للشراع الحديث» جاهز لـ«دولية إيطاليا»

المصدر: (روما - وام)

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يبدأ فريق أبوظبي للشراع الحديث، اليوم، مشاركته في البطولة الدولية «فئة الأوبتمست» بإيطاليا، والتي تستمر فعالياتها حتى الجمعة المقبل في «بحيرة جاردا».

ويخوض الفريق بعدها بطولة بولندا لفئتي «إلكا 6 وإلكا 4»، من 11 إلى 28 أغسطس الجاري، بـ7 متسابقين. ويسعى الفريق إلى مواصلة مشاركاته القوية في البطولات الخارجية، بعدما رفع رصيده إلى 25 ميدالية في المشاركات الخارجية الصيفية، بحصد 5 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وبرونزية واحدة)، في المهرجان الدولي البحري بالمغرب.

وأكد عثمان الحمادي الفائز بذهبيتي «الإلكا 6»، وفئة أقل من 21 سنة في المغرب مؤخراً، أن إنجازات فريق أبوظبي للشراع الحديث تعكس الجهود الكبيرة للنادي، وتؤكد أن الفريق يمتلك القدرات الكبيرة، والقاعدة الصلبة من العناصر المتميزة.

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