«دراجات أصحاب الهمم» جاهز لمونديال اسكتلندا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تتوجه بعثة منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم إلى اسكتلندا اليوم للمشاركة في بطولة العالم، المقررة من 9 إلى 14 أغسطس الجاري.

وأنهت سلامة الخاطري لاعبة منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم استعداداتها للمشاركة في البطولة التي تخوضها بطموحات كبيرة، كونها أول إماراتية تشارك في بطولات العالم لهذه الفئة.

وقالت إن الاستعداد للمشاركة في البطولة كان على أعلى مستوى، لأن البطولة تشهد نخبة اللاعبات.

وأوضحت أن فوزها بذهبية سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 15 كم في «آسيوية تايلاند»، أفضل دافع لها.

وأضافت: «فخورة بتواجد المرأة الإماراتية في البطولة، كما أنني أول إماراتية في مجال رياضة الدراجات الهوائية من فئة أصحاب الهمم، ويجب أن نؤكد أن أرادتنا القوية تمنحنا الثقة لتجاوز جميع التحديات».

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