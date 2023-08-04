90 دولة في مونديال دبي لـ« رفعات القوة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تستضيف دبي خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة في البطولة التي ستقام بفندق هيلتون الحبتور سيتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بمجلس دبي الرياضي والذي كشفت فيه تفاصيل الحدث ورعاة نسخة «دبي 2023» وتحدث فيه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولة وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي وشما الغزال الشامسي ممثل مجموعة الحبتور.

دعم واهتمام

وتوجه ثاني جمعة بالرقاد بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث على دعم واهتمام سموه الكبيرين بـ (أصحاب الهمم) مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة الأصعدة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي «أصحاب الهمم» اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة صديقة لهم لتحقيق طموحاتهم انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة نصنع المستحيل وبالهمم العالية نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم.

وأشار بالرقاد إلى أن استضافة نادي دبي لأصحاب الهمم العديد من الأحداث العالمية المهمة ترسخ دوره العالمي بعد أن قدم العديد من قصص النجاح خلال المرحلة الماضية مساهماً في القرارات التاريخية لتطوير حياة «أصحاب الهمم» من خلال العديد من المبادرات والبطولات التي انطلقت منذ التسعينيات، مضيفاً أن «دانة الدنيا» تعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك «أصحاب الهمم» بما تقدمه من مبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

مستوى متطور

من جانبه، أكد ماجد العصيمي أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سموه ساهمتا بشكل كبير في تطوير مستوى بطولات دبي والتي أصبحت رقماً مهماً في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم» هذه الشريحة التي نستلهم منها العزيمة والإرادة وصنع المستحيل ونفخر بإنجازاتهم على كافة الأصعدة، موجهاً الشكر إلى رعاة الحدث.

وأشار العصيمي إلى أن تنظيم بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023» يعزز البطولات المونديالية السابقة التي نظمها النادي وهى رفعات القوة 1998 و2014، و «أم الألعاب 2019» و«القوس والسهم 2020» «وكرة السلة على الكراسي المتحركة 2022» مما يؤكد أن الإمارات ودبي ونادي دبي لأصحاب الهمم تمثل ركيزة أساسية في الحركة البارالمبية الدولية بعد أن كسبوا التحدي في تنظيم كبرى البطولات من بينها مونديال السلة للكراسي المتحركة ومونديال رفعات القوة خلال شهرين فقط بفضل الدعم الكبير ووجود بنية تحتية قوية تساهم في نجاح هذه الأحداث.

وأوضح العصيمي أن البطولات العالمية تعد محطة مهمة لتجمع اللاعبين النخبة إضافة إلى اللاعبين الشباب مستقبل الألعاب المختلفة، معرباً عن فخرهم بأن تكون دبي مركزاً دولياً لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والمصنفين والحكام والمدربين من أنحاء العالم عبر مختلف الأحداث والبطولات من بينها مونديال رفعات القوة لأصحاب الهمم التي ستشهد مشاركة إماراتية مميزة من لاعبينا ضمن القائمة المسجلة التي تشهد مشاركة أكثر من 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة من مختلف قارات العالم من بينها قارة أمريكا الجنوبية التي تشارك منها 28 دولة مما يؤكد سمعة ومكانة البطولة في دبي.

اهتمام كبير

بدوره، قال علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي إن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد الاهتمام والدعم الكبيرين الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، وكذلك مكانة أصحاب الهمم في قطاعنا الرياضي، ومكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية حيث أصبحت الإمارات ملتقى أبطال العالم من أصحاب الهمم في مختلف الرياضات.

وأضاف:«يحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية وحضور بطولات أصحاب الهمم واللقاء معهم ودعمهم، وقد افتتح سموه خلال يونيو الماضي بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في دبي وكانت الأكبر في تاريخ البطولة، كما يؤكد سموه على توفير كل الدعم لفئة أصحاب الهمم وجميع سبل النجاح لبطولاتهم العديدة التي يتم تنظيمها في دبي بمشاركة واسعة وكبيرة من نخبة الرياضيين العالميين».

وأكدت شما الغزال الشامسي ممثل مجموعة الحبتور أن المجموعة لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم للبطولة مشيرة إلى أن رياضة «أصحاب الهمم» تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة لتحقيق طموحاتها وفق النهج المرسوم.

فئات

وتشتمل البطولة على عدة فئات ضمن النظام الجديد أبرزها فئات الناشئين والشباب والنخبة التي تشارك في الألعاب البارالمبية وفئة الأساطير لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً كما ستشهد البطولة مسابقات الفرق في عدة أوزان، كما تكمن أهمية ودور البطولة في مشوار التأهل لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).

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